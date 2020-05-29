Вбивство в Міннесоті: на вулиці вивели Нацгвардію

Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com/JeremiahCordei1)

Губернатор Міннесоти заявив, що смерть Флойда повинна привести до системних змін, а не до нових смертей і руйнувань

За громадським порядком у штаті Міннесота буде стежити Національна гвардія США. У регіоні почалися масові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це губернатор штату Тім Уолз написав у Twitter.

Він також зазначив, що смерть Джорджа Флойда повинна призвести до справедливості і системних змін, а не до нових смертей і руйнувань.

"Я відповідаю на прохання наших місцевих лідерів про допомогу Національної гвардії Міннесоти для захисту мирних демонстрантів, сусідів і малого бізнесу", - написав губернатор.

"Настав час перебудовуватися. Відновити місто, відновити нашу систему правосуддя і відновити стосунки між правоохоронними органами і тими, кого вони зобов'язані захищати", - додав він.

Зазначимо, Джордж Флойд помер під час жорсткого затримання поліцейськими в ніч на 28 травня. Під час затримання один з правоохоронців застосував до Флойду задушливий прийом, ставши йому коліном на шию, і не реагував на прохання затриманого припинити.

Нагадаємо, після вбивства Флойда в США спалахнули масові акції протесту, під час яких загинула людина.

В Міннеаполісі протести супроводжувалися підпалами і мародерством, тому місцева влада звернулися за допомогою до Національної гвардії.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральне бюро розслідувань і Офіс прокурора США заявили про початок слідства з-за вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда

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Автор: Надія Собенко