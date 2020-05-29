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Убийство в Миннесоте: на улицы вывели Нацгвардию

Новости » В мире     29.05.2020 - 02:40
Убийство в Миннесоте: на улицы вывели Нацгвардию
Фото: протесты в Миннеаполисе (twitter.com/JeremiahCordei1)

Губернатор Миннесоты заявил, что смерть Флойда должна привести к системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям

За общественным порядком в штате Миннесота будет следить Национальная гвардия США. В регионе начались массовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом губернатор штата Тим Уолз написал в Twitter.

Он также отметил, что смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям.

"Я отвечаю на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малого бизнеса", - написал губернатор.

"Пришло время перестраиваться. Восстановить город, восстановить нашу систему правосудия и восстановить отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать", - добавил он.

Отметим, Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.

Напомним, после убийства Флойда в США вспыхнули массовые акции протеста, во время которых погиб человек.

В Миннеаполисе протесты сопровождались поджогами и мародерством, поэтому местные власти обратились за помощью к Национальной гвардии.

Как писало РБК-Украина, Федеральное бюро расследований и Офис прокурора США заявили о начале следствия из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипреступления
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