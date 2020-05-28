Вбивство у Міннесоті: ФБР почало "серйозне розслідування"

Фото: ФБР (flickr.com/kintarojoe)

ФБР почало розслідування обставин смерті

Федеральне бюро розслідувань та Офіс прокурора США заявили про початок слідства через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. У бюро заявили, що проводять "серйозне розслідування".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що Міністерство юстиції США зробило розслідування обставин смерті Флойда одним з головних пріоритетів та доручило ведення цієї справи досвідченим прокурорам та слідчим ФБР.

В ході розслідування встановлять, чи порушили поліцейські федеральний закон під час затримання Флойда. Якщо ФБР та прокурори доведуть, що поліцейські діяли протизаконно - відкриють кримінальну справу.

Зазначимо, Джордж Флойд помер під час жорсткого затримання поліцейськими в ніч на 28 травня. Під час затримання один з правоохоронців застосував до Флойда задушливий прийом, ставши йому коліном на шию, та не реагував на прохання затриманого припинити.

Після вбивство Флойда в США спалахнули масові акції протесту, під час яких загинула людина.

Як писало РБК-Україна, у Міннеаполісі протести супроводжувалися підпалами та мародерством, тому місцева влада звернулася за допомогою до Національної гвардії.

Крім того, вбивство Флойда спровокувало масові заворушення у Лос-Анджелесі та Мемфісі.

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Автор: Дмитро Левицький