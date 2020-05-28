ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство у Міннесоті: ФБР почало "серйозне розслідування"

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 18:59
Вбивство у Міннесоті: ФБР почало "серйозне розслідування"
Фото: ФБР (flickr.com/kintarojoe)

ФБР почало розслідування обставин смерті

Федеральне бюро розслідувань та Офіс прокурора США заявили про початок слідства через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. У бюро заявили, що проводять "серйозне розслідування".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що Міністерство юстиції США зробило розслідування обставин смерті Флойда одним з головних пріоритетів та доручило ведення цієї справи досвідченим прокурорам та слідчим ФБР.

В ході розслідування встановлять, чи порушили поліцейські федеральний закон під час затримання Флойда. Якщо ФБР та прокурори доведуть, що поліцейські діяли протизаконно - відкриють кримінальну справу.

Зазначимо, Джордж Флойд помер під час жорсткого затримання поліцейськими в ніч на 28 травня. Під час затримання один з правоохоронців застосував до Флойда задушливий прийом, ставши йому коліном на шию, та не реагував на прохання затриманого припинити.

Після вбивство Флойда в США спалахнули масові акції протесту, під час яких загинула людина.

Як писало РБК-Україна, у Міннеаполісі протести супроводжувалися підпалами та мародерством, тому місцева влада звернулася за допомогою до Національної гвардії.

Крім того, вбивство Флойда спровокувало масові заворушення у Лос-Анджелесі та Мемфісі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиполицияФБРпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся