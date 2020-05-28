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Підпали і мародерство: влада Міннесоти просить ввести Нацгвардію

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 13:33
Підпали і мародерство: влада Міннесоти просить ввести Нацгвардію
Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com/TheBrooklynView)

Пожежа, що спалахнула в Міннеаполісі, охопила весь квартал

В Міннеаполісі (США) другий день тривають вуличні протести, після того, як поліцейський убив темношкірого чоловіка, 46-річного Джорджа Флойда. У ході протестів спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Daily Mail.

Пожежа, що спалахнула в Міннеаполісі, охопила весь квартал. Місцева влада запросила підтримку Нацгвардії.

Учасники протесту підпалили будівлю компанії з продажу автомобільних комплектуючих AutoZone. Губернатор штату Міннесота Тім Уолз заявив на своїй сторінці в Twitter, що обстановка в місті переросла в надзвичайну ситуацію.

"Обстановка в Міннеаполісі переросла в надзвичайно небезпечну ситуацію. Для загальної безпеки, будь ласка, покиньте цей район і дозвольте пожежним і медикам дістатися до місця подій", - звернувся він до учасників протесту.

Підпали і мародерство: влада Міннесоти просить ввести НацгвардіюФото: протести в Міннеаполісі (https://twitter.com/bakarelmi)

Відзначимо, в цьому місті поліцейський убив темношкірого чоловіка, 46-річного Джорджа Флойда, при жорсткому затриманні. Поліцейський натиснув йому на горло коліном і довгий час не відпускав. При цьому чоловік повторював: "Я не можу дихати". Пізніше Флойд помер в лікарні.

Після цього в місті почалися вуличні протести, люди почали громити поліцейські дільниці та машини. Поліцейські, в свою чергу, застосовують проти протестувальників гумові кулі і сльозогінний газ. В ході заворушень в результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина.

Нагадаємо, в США спалахнули протести після вбивства афроамериканця поліцейськими.

Крім того, в 2016 році в штаті Міннесота були масові протести через вбивство афроамериканця Філанда Кастіла.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротест
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