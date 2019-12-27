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Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому: справу перенаправлять в інший суд

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 00:13
Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому: справу перенаправлять в інший суд
Фото: Кирило Тлявов (з відкритих джерел)

Обоє суддів, які могли розглядати цю справу, взяли відвід

Справу про вбивство 5-річного Кирила Тлявова перенаправлять в інший суд, оскільки у суді Переяслав-Хмельницького продовження роботи у цій справі наразі неможливе. Про це передає hromadske.

Зазначається, що на засіданні 26 грудня Переяславський райсуд розглянув питання відводу двох суддів. Власне, тільки цих двоє суддів - Ігор Опанасюк та Ярослава Керкеза - могли розглядати дану справу.

Тепер матеріали справи скерують до Київського апеляційного суду, який має визначити її підсудність - тобто який із судів цю справу розглядатиме далі.

Надалі визначений суд розгляне продовження тримання під вартою трьом підозрюваним. Встигнути необхідно до 31 грудня, оскільки в цей день спливає термін запобіжного заходу.

Як роз'яснив Олександр Щербина, адвокат сім’ї Тлявових, якщо продовжити термін дії запобіжного заходу не встигнуть, то усі підозрювані в убивстві Кирила Тлявова вийдуть із СІЗО.

Нагадаємо, 26 грудня, відбулося підготовче судове засідання усправі вбивства хлопчика. На засіданні були присутні підозрювані - Іван Приходько, Володимир Петровець, Дмитро Кривошея і Станіслав Петровець.

Кирило Тлявов загинув 31 травня. Тоді двоє нетверезих поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитину, яка знаходилася неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозру у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 грудня Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи. Сторона обвинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Звинувачення пред'явили всім чотирьом учасникам інциденту.

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