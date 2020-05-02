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Вбивство хлопчика в Переяславі: двоє підозрюваних вийшли на свободу

Новини » Суспільство     02.05.2020 - 15:47
Вбивство хлопчика в Переяславі: двоє підозрюваних вийшли на свободу
Фото: підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець ( колаж РБК-Україна)

Чоловіки вийшли із СІЗО під заставу

Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей вийшли на волю з СІЗО. Про це повідомили бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова та адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз в коментарі "Громадському".

За їх словами, чоловіків відпустили під заставу.

"Так, їх випустили", - підтвердила Олександра Тлявова.

При цьому адвокат зазначив, що підозрюваним зменшили суму застави.

"Коли їм зменшили суму застави, вони незабаром внесли її і вийшли", - зазначив Чевгуз.

Раніше сума застави становила 273 тис. гривень. Однак не відомо, до якої саме суми була зменшена застава.

Зараз під вартою залишається один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний - син Петровца - знаходиться під особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 31 травня минулого року. Двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік.

Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

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