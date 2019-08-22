Вбивство у Кропивницькому: адвокат міг стати випадковою жертвою

Адвокат Олександр Іванов міг стати випадковою жертвою стрілянини у Кропивницькому. Про це повідомляє місцеве видання "Ранкове місто".

Повідомляється, що сьогодні злочинці повторно намагалися вбити чоловіка, на якого вчинили замах у квітні 2019 року. Саме тоді, 9 квітня 2019 року, близько 21:00 в одній із багатоповерхівок на вулиці Вокзальній, біля АТБ, стався вибух.

"А адвокат Олександр Іванов через трагічний збіг обставин випадково потрапив під кулі. Він просто проходив повз місця події", - пише видання.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката. Зазначалося, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляли про ще одного постраждалого. Пізніше з'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницького. Так, загиблий - колишній правоохоронець. Чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 у четвер, 22 серпня. Стрілець втік з місця злочину. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вілков Сергій заявив, що вбивство адвоката пов'язано з його професійною діяльністю.

Відзначимо, в ході стрілянини у Кропивницького був поранений ще один чоловік. Другий чоловік, який був поранений в ході стрілянини у Кропивницького, помер у лікарні.