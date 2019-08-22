Убийство в Кропивницком: адвокат мог стать случайной жертвой

Адвокат Александр Иванов мог стать случайной жертвой стрельбы в Кропивницком. Об этом сообщает местное издание "Утренний город".

Сообщается, что сегодня преступники повторно пытались убить мужчину, на которого уже покушались в апреле 2019 года. Именно тогда, 9 апреля 2019, около 21:00 в одной из многоэтажек на улице Вокзальной, у АТБ, произошел взрыв.

"А адвокат Александр Иванов за трагического стечения обстоятельств случайно попал под пули. Он просто проходил мимо места происшествия", - пишет издание.

Напомним, сегодня в Кропивницком возле следственного изолятора расстреляли адвоката. Отмечалось, что неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщали о еще одном пострадавшем. Позже появились первые подробности расстрела адвоката в Кропивницком. Так, погибший - бывший правоохранитель. Мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40 в четверг, 22 августа. Стрелок скрылся с места преступления. Председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков заявил, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

Отметим, в ходе стрельбы в Кропивницком был ранен еще один человек. Второй мужчина, который был ранен в ходе стрельбы в Кропивницком, умер в больнице.