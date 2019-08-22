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На місці вбивства адвоката в Кропивницькому була поранена ще одна людина

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 15:17
На місці вбивства адвоката в Кропивницькому була поранена ще одна людина
Фото: місце вбивства (cbn.com.ua)

Поліція повідомляє про госпіталізацію потерпілого

У ході стрілянини у Кропивницькому, під час якої загинув адвокат, було поранено ще одну особу. Про це повідомляє управління поліції Кіровоградської області.

Вказано, що потерпілого госпіталізовано.

"Невідомі особи з використанням вогнепальної зброї спричинили поранення двом місцевим жителям. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого - госпіталізовано до лікувального закладу", - сказано у повідомленні.

У поліції інформують, що на теперішній час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. До розкриття злочину також залучено низку оперативних служб, експертів та кінологів. У дію введено оперативний план "Сирена".

"Попередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення", - сказано у повідомленні.

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