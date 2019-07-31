Вбивство Гандзюк: журналісти реконструювали напад

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через рік після нападу на Гандзюк правоохоронці так і не назвали замовників вбивства

Через рік після нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, яка базується на офіційних свідченнях засуджених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

Як повідомляється, у липні минулого року організатор нападу Сергій Торбіна отримав замовлення побити або облити кислотою Гандзюк.

Журналісти з власних джерел отримали офіційні свідчення виконавців і організаторів вбивства. Документи дозволили відновити події річної давності.

"На базі допитів і слідчих експериментів ми реконструювали, як замовлення нападу на Гандзюк передавали виконавцям. Ці матеріали також проливають світло на підготовку злочину і нереалізовані плани нападників", - йдеться в повідомленні.

Журналісти відзначають, що через рік після нападу на Гандзюк правоохоронці так і не назвали замовників вбивства. Не технічних, а тих, хто був прямо зацікавлені, щоб активістка припинила свою діяльність.

Зазначимо, херсонська активістка загинула через три місяці після нападу. Її організм не впорався з важкими опіками.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Крім того, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.