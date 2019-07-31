ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Гандзюк: у Херсоні петардами закидали управління поліції

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 14:20
Вбивство Гандзюк: у Херсоні петардами закидали управління поліції
Фото: акція в Херсоні (РБК-Україна)

Активісти запалили фаєри і димові шашки і закидали відділку поліції петардами

У Херсоні під головним управлінням поліції проходить акція у річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під будівлею поліції зібралися близько 30 осіб. Це учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". Вони вимагають розслідування вбивства активістки.

 

 

Опубліковано «Телеканал "Скіфія"».Херсон Середа, 31 липня 2019 р.

Активісти запалили фаєри і димові шашки і закидали відділку поліції петардами. Крім того, учасники акції повісили на будинок поліції табличку "вулиця Катерини Гандзюк, 4".

Вбивство Гандзюк: у Херсоні петардами закидали управління поліції

Як відомо, 22 лютого цього року Херсонська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Лютеранської в Херсоні на честь Катерини Гандзюк. Проте 10 травня суд скасував це рішення.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.

У посольстві США вимагають правосуддя у справі Гандзюк Обвинувачення щодо фігуранта справи Гандзюк передали до суду
Новини України Катерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся