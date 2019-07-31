Убийство Гандзюк: журналисты реконструировали нападение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства

Через год после нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, которая базируется на официальных показаниях осужденных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Как сообщается, в июле прошлого года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ избить или облить кислотой Гандзюк.

Журналисты из собственных источников получили официальные показания исполнителей и организаторов убийства. Документы позволили восстановить события годичной давности.

"На базе допросов и следственных экспериментов мы реконструировали, как заказ нападения на Гандзюк передавали исполнителям. Эти материалы также проливают свет на подготовку преступления и нереализованные планы нападавших", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства. Не технических, а тех, кто был напрамую заинтересованы, чтобы активистка прекратила свою деятельность.

Отметим, херсонская активистка погибла через три месяца после нападения. Ее организм не справился с тяжелыми ожогами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Кроме того, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.