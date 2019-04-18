Суд вдруге відклав засідання по обранню запобіжного заходу Павловському

Фото: Ігор Павловський (facebook.com/igor.pavlik.5682)

Наступне засідання розпочнеться 19 квітня о 11:00

Шевченківський районний суд міста Києва вдруге відклав розгляд клопотання захисту Ігоря Павловського з приводу зміни запобіжного заходу на 19 квітня. Відповідне рішення винесла суддя Олена Мелешак, повідомляє РБК-Україна.

За словами судді, на судове засідання не був доставлений Ігор Павловський через стан здоров'я. Суддя наголосила, що причини недоставки Павловського в суд не встановлені.

"На сьогодні відсутній підозрюваний Павловський. Причини його недоставки традиційно не підтверджені. Розгляд відкладаємо на завтра на 11 годину", - заявила суддя.

Прокурор у справі повідомив, що термін тримання під вартою стікає 30 квітня.

"30 квітня стікає термін тримання під вартою Ігоря Павловського. Так, дійсно,

кваліфікація була змінена з 115 статті на 396. Не могли доставити його до суду сьогодні через те, що зараз Павловський знаходиться під вартою. Ми з позицією адвокатів не згодні взагалі, тому будемо заперечувати. Ми будемо наполягати на тримання під вартою", - заявив прокурор у справі Дмитро Боян.

Разом з тим, адвокат Максим Болдін стверджує, що не знає, що з Ігорем Павловським.

"Я не знаю, що з Павловським. Мені стало відомо, що немає доставки конвоя на сьогоднішнє засідання. Павловський зараз обмежений в пересуванні. Зараз я планую відвідати Павловського в ІТТ", - повідомив він.

Зазначимо, вчора засідання також не відбулося через неявку на засідання прокурорів та недоставлення в залу підозрюваного Павловського.

Нагадаємо, 10 листопада минулого року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активісти Катерини Гандзюк.