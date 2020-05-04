Вбивство Гандзюк: суд над Павловським не відбувся

Фото: Ігор Павловський (facebook.com graty me)

В СІЗО, в якому перебуває Ігор Павловський, відсутній інтернет

В Одесі перенесли судове засідання у відношенні підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомляє громадська організація "Хто замовив Катю Гандзюк?" Facebook.

Повідомляється, що судове засідання було перенесено через відсутність інтернету в СІЗО, в якому перебуває Павловський.

"Тобто, всі знали, що сьогодні відбудеться важливе судове засідання. Повинен вирішуватися питання залучення постраждалих. Суд заздалегідь погодив можливість участі сторін по відеозв'язку. А СІЗО СБУ, де перебуває під вартою Павловський, сьогодні повідомив, що у них немає інтернету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігоря Павловського заарештували у січні минулого року після серії обшуків і спецоперації в Херсоні. Разом з ним підозри оголосили ще 8 фігурантів злочину.

Печерський районний суд міста Києва помістив його під варту до 4 березня без альтернативи застави. 10 квітня Київський апеляційний суд продовжив дію обмежувальних заходів Павловському у вигляді утримання під вартою.

Крім того, Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Він зобов'язався надати слідству свідчення про організаторів убивства.