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Убийство Гандзюк: около сотни человек отправились к дому Венедиктовой

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 20:50
Убийство Гандзюк: около сотни человек отправились к дому Венедиктовой
Фото: протесты под Офисом президента (facebook.com/ivan.oberemko)

Активисты требуют продолжить расследование дела

Несмотря на карантин, около сотни людей пришли к Офису президента с требованием не передавать в суд дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, после чего отправились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Одним из требований протестующих является продолжение следствия по делу Гандзюк. Кроме того, участники митинга требуют уволить Венедиктову, которая, по их мнению, намеренно саботировала расследование дела.

Опубліковано Yaroslav Antonyak Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила о завершении досудебного расследования убийства Гандзюк.

По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В то же время активисты отмечают, что дело развалится в суде, поскольку Левин, как один из главных фигурантов преступления, отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Также сегодня в Офисе генпрокурора сообщили, что еще один фигурант в деле об убийстве Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и обязался дать показания об организаторах преступления.

Нападение на Гандзюк произошло в 2018 году, неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой возле дома. Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Медики назвали непосредственной причиной смерти обрыв тромба.

Левин предлагал 5 тыс. долларов за переломы рук и ног Гандзюк, - следствие Левин отказывается от дачи показаний по делу Гадзюк
Новости Украины Екатерина Гандзюк
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