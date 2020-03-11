Вбивство Гандзюк: Болгарія не звільнить підозрюваного до вирішення питання екстрадиції

Болгарія не звільнятиме з-під варти Олексія Левіна - підозрюваного в організації нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк - до моменту вирішення питання щодо його екстрадиції. Про це передає РБК-Україна із посиланням на hromadske.

Як повідомили представники болгарської в'язниці, у якій Левіна утримують під вартою, Окружний суд міста Бургас 21 лютого вирішив продовжити термін тривання під вартою Левіна на невизначений час.

"Левіна затримали 21 січня, 27-го арештували на 40 днів. Однак, вже за місяць, Окружний суд ухвалив ще одне рішення - щодо безстрокового тримання під вартою", - уточнили у в’язниці.

Адвокат Кирил Топалов, який у Болгарії представляв інтереси Левіна, заявив, що його підзахисний відмовився від послуг адвоката і не давав йому вказівок затягувати процес.

"Якби він мені сказав "затягуй", я міг би це зробити, бо я мав для цього підстави. Але він сказав "не треба". Це його рішення", - сказав Топалов.

Відомо, що 9 березня суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту Левіна щодо екстрадиції, оскільки від болгарського адвоката він відмовився. Уже у середу, 11 березня, суд продовжить слухання та надасть чоловіку нового державного захисника.

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомляв, що розгляд справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк пришвидшиться після ектрадиції Олексія Левіна в Україну.

Додамо, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін був заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі. Крім того, повідомлялось, що Левін змінив зовнішність, щоб не бути схожим на фото з Інтерполу.