Фігуранту справи Гандзюк Левіну сьогодні оберуть запобіжний захід

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Болгарська прокуратура просить заарештувати Левіна

Болгарська прокуратура просить суд заарештувати Олексія Левіна, фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, суд відбудеться сьогодні. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Болгарії.

Повідомляється, що районний прокурор Бургаса подав до суду клопотання про тимчасовий арешт Левіна терміном на 40 днів. Прокуратура уточнює, що Левін був затриманий 25 січня на строк 72 годин для забезпечення його подальшої екстрадиції до України.

Болгарська прокуратура вказує, що інкриміновані Левіну злочини в Україні караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Крім того, такий злочин узгоджується з Кримінальним кодексом Болгарії, який передбачає покарання від 3 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

У клопотанні, поданому до суду, вказується, що є реальна небезпека того, що Левін може спробувати сховатися від слідства. На підтримку цієї тези наведено той факт, що він покинув Україну для уникнення правосуддя.

Суд у справі Левіна мав розпочатися о 17:00 по Києву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію про екстрадицію Левіна.

Олексія Левіна затримали в ході спецоперації в болгарському Бургасі. Він підозрюється в організації нападу на Гандзюк.