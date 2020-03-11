Убийство Гандзюк: Болгария не освободит подозреваемого до решения вопроса экстрадиции

Болгария не будет освобождать из-под стражи Алексея Левина - подозреваемого в организации нападения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк - до момента решения вопроса его экстрадиции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Как сообщили представители болгарской тюрьмы, в которой Левина содержат под стражей, Окружной суд города Бургас 21 февраля решил продлить срок удержания под стражей Левина на неопределенное время.

"Левина задержали 21 января, 27-го арестовали на 40 дней. Однако, уже через месяц, Окружной суд принял еще одно решение - относительно бессрочного содержания под стражей", - уточнили в тюрьме.

Адвокат Кирилл Топалов, который в Болгарии представлял интересы Левина, заявил, что его подзащитный отказался от услуг адвоката и не давал ему указаний затягивать процесс.

"Если бы он мне сказал "затягивай", я мог бы это сделать, потому что я имел для этого основания. Но он сказал "не надо". Это его решение", - сказал Топалов.

Известно, что 9 марта суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты Левина по экстрадиции, поскольку от болгарского адвоката он отказался. Уже в среду, 11 марта, суд продолжит слушание и предоставит мужчине нового государственного защитника.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что рассмотрение дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк ускорится после ектрадиції Алексея Левина в Украину.

Добавим, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе. Кроме того, сообщалось, что Левин изменил внешность, чтобы не быть похожим на фото из Интерпола.