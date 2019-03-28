Вбивство Гандзюк: активісти провели акції під будинками Мангера і Рищука

Фото: акції під будинками Рищука і Мангера (facebook.com/ivan.oberemko/)

В акції брали участь кілька десятків людей

Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгенія Рищука і голови місцевої облради Владислава Мангера. Про це повідомляє РБК-Україна.

В акціях брали участь кілька десятків людей. Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи "Тут живе вбивця", "Вбивця - Рищук", "Мангер вбивця".

Також учасники інциденту кидали петарди і запалили файєри з червоним димом.

На порозі Херсонського управління поліції з'явилося графіті "Сидіти повинні вбивці". На місці проведення акцій знаходяться представники поліції. Активістам вони не протидіють.

Як відомо, учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" звинувачують у причетності до вбивства херсонської активістки низка місцевих чиновників. Серед них голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук і голова обласної ради Владислав Мангер.

Фото: акції під будинками Рищука і Мангера (facebook.com/ivan.oberemko/)

Нагадаємо, за інформацією журналістів "Слідства.Інфо" в офіційному розслідуванні за незаконну вирубку та підпали лісів в Олешківському районі Херсонської області фігурує заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук. Додамо, раніше Євген Рищук повідомив, що тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків за власною заявою і збирається дати свідчення СБУ.

Додамо, журналісти в ході власного розслідування вбивства Катерини Гандзюк прийшли до висновку, що деякі херсонські правоохоронці причетні до злочину.

За даними на грудень семи фігурантам справи про вбивство Катерини Гандзюк повідомлено про підозру. Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк, голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Пізніше його адвокати внесли за нього заставу.