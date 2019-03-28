Убийство Гандзюк: активисты провели акции под домами Мангера и Рищука

Фото: акции под домами Рищука и Мангера (facebook.com/ivan.oberemko/)

В акциях принимали участие несколько десятков людей

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера. Об это сообщает РБК-Украина.

В акциях принимали участие несколько десятков людей. Они оставили на стенах домов и дороге надписи "Тут живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца".

Также участники инцидента бросали петарды и зажгли файера с красным дымом.

На пороге Херсонского управления полиции появилось граффити "Сидеть должны убийцы". На месте проведения акций находятся представители полиции. Активистам они не противодействуют.

Как известно, участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" обвиняют в причастности к убийству херсонской активистки ряд местных чиновников. Среди них глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук и председатель областного совета Владислав Мангер.

Фото: акции под домами Рищука и Мангера (facebook.com/ivan.oberemko/)

Напомним, по информации журналистов "Слідства.Інфо" в официальном расследовании по незаконной вырубке и поджогу лесов в Олешковском районе Херсонской области фигурирует заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук. Добавим, ранее Евгений Рищук сообщил, что временно отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению и собирается дать показания СБУ.

Добавим, журналисты в ходе собственного расследования убийства Екатерины Гандзюк пришли к выводу, что некоторые херсонские правоохранители причастны к преступлению.

По данным на декабрь семи фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк сообщено о подозрении. Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк, главу Херсонской областной рады Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. Позже его адвокаты внесли за него залог.