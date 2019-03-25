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Заступник голови Херсонської ОДА Рищук фігурує в розслідуванні щодо підпалу лісів

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 22:00
Заступник голови Херсонської ОДА Рищук фігурує в розслідуванні щодо підпалу лісів
Фото: Євген Рищук (facebook.com/Євген Рищук)

Катерину Гандзюк вбили саме через протидію незаконним вирубках лісу, заявила журналістка

В офіційному розслідуванні за незаконну вирубку та підпалу лісів в Олешківському районі Херсонської області фігурує заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук. Про це заявила журналістка "Слідства.Інфо" Олена Логінова, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, згідно з даними правоохоронців, активістку Катерину Гандзюк вбили саме через протидію незаконним вирубкам лісу.

Логінова заявила, що журналісти бачили документ офіційного слідства, в якому крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера фігурує інша посадова особа.

"До нас потрапив один документ з офіційного слідства. Є цікавий момент про причетних до вирубки лісу. Ми ж знаємо мотив - через те, що Катерина говорила про ліс, тому її вбили. В цьому документі ми отримали інформацію, хто ще за офіційною версією слідства, крім Мангера, міг бути причетний до вирубки лісу", - сказала журналістка.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, немає і даних, які б свідчили про обізнаність Рищука про так званим плані Мангера за вбивства Гандзюк. При цьому слідство має докази причетності Рищука до підпалів лісу.

Додамо, раніше Євген Рищук повідомив, що тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків за власною заявою і збирається дати свідчення СБУ.

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