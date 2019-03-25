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Херсонські правоохоронці причетні до вбивства Гандзюк, - розслідування

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 21:39
Херсонські правоохоронці причетні до вбивства Гандзюк, - розслідування
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Гандзюк називала голову Херсонської облради Мангера та заступника голови Херсонської облдержадміністрації Рищука ймовірними замовниками нападу

Журналісти в ході власного розслідування вбивства Катерини Гандзюк прийшли до висновку, що деякі херсонські правоохоронці причетні до злочину. Про заявила Анна Бабінець, співзасновник проекту "Слідства.Інфо" в ефірі "Громадського".

За її словами, ці люди залишаються на своїх посадах, і вона не знає, чи розслідується їх ймовірна участь у замаху на Гандзюк.

"Люди з правоохоронної системи Херсонській області якимось чином були причетні і стосуються цієї історії", - сказала вона.

Бабинець додала, що ці люди залишаються на своїх посадах, і вона не знає, чи розслідується їх ймовірна участь у замаху на Гандзюк.

Також вона заявила, що Гандзюк під час спілкування з нею говорила про стеження з боку правоохоронців.

Крім того, Гандзюк називала голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгенія Рищука ймовірними замовниками нападу на себе.

Перед смертю Гандзюк написала своїм друзям, що, як їй здається, напад на неї замовив Рищук.

Відзначимо, сьогодні в кінотеатрі "Київ" відбулася прем'єра фільму "Гандзюк. Системне вбивство".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ може найближчим часом завершити досудове слідство у справі про вбивство активістки херсонської. У той же час, представник СБУ не підтвердив, що будуть встановлені всі особи, причетні до скоєння злочину.

У справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк вже допитані 375 свідків.

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