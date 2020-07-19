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Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка

Чернівці, Неділя 19 липня 2020 16:42
Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка
Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру

Поліція затримала причетного до стрілянини в Чернівцях, внаслідок якої загинула людина. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

При затриманні у чоловіка вилучили зброю. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

Крім того, в Херсоні в результаті стрілянини поранення отримав неповнолітній хлопець, його з кульовим пораненням доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося про стрілянину на вулиці Братиславській у Києві біля магазину; за даними поліції, зловмисник підстерігав колишнього начальника і відкрив стрілянину.

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