Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка

Фото: поліцейський (npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру

Поліція затримала причетного до стрілянини в Чернівцях, внаслідок якої загинула людина. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

При затриманні у чоловіка вилучили зброю. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

Крім того, в Херсоні в результаті стрілянини поранення отримав неповнолітній хлопець, його з кульовим пораненням доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося про стрілянину на вулиці Братиславській у Києві біля магазину; за даними поліції, зловмисник підстерігав колишнього начальника і відкрив стрілянину.