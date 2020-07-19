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Убийство в Черновцах: полиция задержала стрелка

Черновцы, Воскресенье 19 июля 2020 16:42
Убийство в Черновцах: полиция задержала стрелка
Фото: полицейский (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении

Полиция задержала причастного к стрельбе в Черновцах, в результате которой погиб человек. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

При задержании у мужчины изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в субботу в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба, в результате инцидента от огнестрельного ранения в голову погиб 58-летний местный житель.

Кроме того, в Херсоне в результате стрельбы ранения получил несовершеннолетний парень, его с пулевым ранением доставили в больницу.

Ранее сообщалось о стрельбе на улице Братиславской в Киеве возле магазина; по данным полиции, злоумышленник подстерегал бывшего начальника и открыл стрельбу.

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