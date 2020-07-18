У Херсоні чоловік влаштував стрілянину і поранив підлітка

Фото: підозрюваний пристрілював пістолет (РБК-Україна)

Чоловік пристрілював пістолет і випадково влучив у хлопця

У Херсоні в результаті стрілянини поранення отримав неповнолітній хлопець. Його з кульовим пораненням доставили в лікарню.

Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Повідомляється, що ввечері 17 липня хлопець виносив сміття на вулицю і раптом відчув біль у шиї. За даними поліції, невідомий вистрілив з пневматичної зброї і влучив у підлітка.

За словами начальника місцевого карного розшуку Дениса Карімова, на місці інциденту поліція вирахувала траєкторію кулі. Потім за цим напрямом на вентиляційній металевій трубі виявили вхідні кульові отвори, які утворилися від пристрілки пневматичної зброї. Крім того, на землі знайшли пневматичну кулю, ідентичну тій, яку видалили з шиї потерпілого.

Після опитування мешканців багатоповерхівки стало відомо, що один з мешканців нещодавно придбав оптичний приціл для пістолета.

"Підозрюваним виявився 66-річний херсонець, який мав у власності пневматичний пістолет "Флобер". Поліцейським чоловік пояснив, що в той вечір він стріляв з пістолета. В якості мішені вибрав вентиляційну трубу на даху будинку. У хлопця потрапив випадково", - йдеться в повідомленні.

Стрілцю повідомили про підозру у хуліганстві, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Пневматичну зброю, приціл і кулі вилучено. Призначено ряд експертиз, триває слідство.

Фото: стрілок і потерпілий (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину на вулиці Братиславській у Києві біля магазину; за даними поліції, зловмисник підстерігав колишнього начальника і відкрив стрілянину.