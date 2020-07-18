ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Херсоні чоловік влаштував стрілянину і поранив підлітка

Херсон, Субота 18 липня 2020 11:58
У Херсоні чоловік влаштував стрілянину і поранив підлітка
Фото: підозрюваний пристрілював пістолет (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чоловік пристрілював пістолет і випадково влучив у хлопця

У Херсоні в результаті стрілянини поранення отримав неповнолітній хлопець. Його з кульовим пораненням доставили в лікарню.

Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Повідомляється, що ввечері 17 липня хлопець виносив сміття на вулицю і раптом відчув біль у шиї. За даними поліції, невідомий вистрілив з пневматичної зброї і влучив у підлітка.

За словами начальника місцевого карного розшуку Дениса Карімова, на місці інциденту поліція вирахувала траєкторію кулі. Потім за цим напрямом на вентиляційній металевій трубі виявили вхідні кульові отвори, які утворилися від пристрілки пневматичної зброї. Крім того, на землі знайшли пневматичну кулю, ідентичну тій, яку видалили з шиї потерпілого.

Після опитування мешканців багатоповерхівки стало відомо, що один з мешканців нещодавно придбав оптичний приціл для пістолета.

"Підозрюваним виявився 66-річний херсонець, який мав у власності пневматичний пістолет "Флобер". Поліцейським чоловік пояснив, що в той вечір він стріляв з пістолета. В якості мішені вибрав вентиляційну трубу на даху будинку. У хлопця потрапив випадково", - йдеться в повідомленні.

Стрілцю повідомили про підозру у хуліганстві, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Пневматичну зброю, приціл і кулі вилучено. Призначено ряд експертиз, триває слідство.

У Херсоні чоловік влаштував стрілянину і поранив підлітка

Фото: стрілок і потерпілий (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину на вулиці Братиславській у Києві біля магазину; за даними поліції, зловмисник підстерігав колишнього начальника і відкрив стрілянину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХерсонпистолетСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся