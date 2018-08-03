Вбивство бійця АТО в Бердянську: підозрюваний заарештований на 2 місяці

Новини Суспільство 03.08.2018 - 12:29
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Бердянський міський суд заарештував на два місяці Артема Матюшина

Бердянський міський суд сьогодні, 3 серпня, заарештував на два місяці Артема Матюшина - одного з підозрюваних у вбивстві бійця антитерористичної операції (АТО), громадського активіста Віталія Олешка. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що суд вважає підозру в умисному вбивстві активіста обгрунтованою.

Зазначимо, що захист може подавати на апеляцію протягом п'яти днів.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Матюшину у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів без права на внесення застави.

Нагадаємо, в рамках розслідування вбивства в Бердянську бійця антитерористичної операції прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим. Підозру чотирьом затриманим повідомлено за фактом вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 год. 2 ст. 115 КК України). У даному кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

Відомо, що в даний час поліція відпрацьовує кілька версій вбивства Віталія Олешко. Зокрема, Олешка могли вбити через його підприємницьку та політичну діяльність.

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