Убийство Бабченко: омбудсмен требует эффективного расследования

Денисова держит дело с убийством Аркадия Бабченко на личном контроле

Уполномоченный Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова заявила, что общество ждет эффективных действий от властей относительно расследования убийства Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного ВРУ по правам человека.

"Общество ждет эффективных действий от властей относительно расследования убийства Аркадия Бабченко и других резонансных дел относительно нарушений прав журналистов. Это вызов как для всей правоохранительной системы, так и для гражданского общества. Сегодня мы должны доказать, что наше государство сможет выстоять в борьбе за свободу слова. Светлая память действительно непредвзятому журналисту Аркадию Бабченко и мои соболезнования его семье", - говорится в сообщении.

Так, уполномоченный держит дело с убийством Аркадия Бабченка на личном контроле.

Как отмечается, по словам Уполномоченного Людмилы Денисовой, в последнее время сохраняется тенденция нарушения прав журналистов и безнаказанного применения против них насильственных действий. Только в 2017 году в Украине, по данным Института Массовой Информации (ИМИ), зафиксировано 293 случая нарушения свободы слова. Среди них - 29 случаев нападения и избиения журналистов, а также 37 случаев открытых угроз.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что для расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко следствие проведет все необходимые экспертизы.

Также добавим, украинские журналисты начали собственное расследование убийства Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, которого убили 29 мая 2018 года в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Как известно, Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Угрозы начали поступать после того, как он отказался выражать соболезнования в связи с аварией самолета Ту-154 над Черным морем. Бабченко также поддерживал Украину и был волонтером.