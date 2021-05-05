Вбивства і грабежі: у ЦАР розповіли про злочини російських найманців

Йдеться про три воєнізовані угруповання, що діють в ЦАР на боці урядової армії: Російська "ПВК Вагнера", Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.

За даними RFI,російські найманці вбивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабежами.

Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців в Африці.

У ньому повідомляється, що тільки з січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

Серед злочинів, детально описаних у публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів в мечеті, групове згвалтування 25 Лютого 24-річної місцевої жительки.