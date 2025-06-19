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"Ребенок знал соседа". В Одессе задержали мужчину за убийство 7-летней девочки

Четверг 19 июня 2025 22:59
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"Ребенок знал соседа". В Одессе задержали мужчину за убийство 7-летней девочки Фото: в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 7-летней девочки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая пропала накануне. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, в отделение полиции обратилась женщина с информацией о том, что ее 7-летняя дочь 18 июня вечером вышла из дома и не вернулась.

Днем 19 июня в подвальном помещении вблизи жилого дома было обнаружено тело девочки с явными признаками насильственной смерти.

&quot;Ребенок знал соседа&quot;. В Одессе задержали мужчину за убийство 7-летней девочки

Под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы начато досудебное расследование по факту убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

По подозрению в совершении умышленного убийства ребенка в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 31-летний местный житель. Сейчас решаются вопросы относительно сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на полное, всестороннее выяснение обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в бельгийском городе Хаасроде убили жену и дочь украинского военного. Дом, где произошла трагедия, подожгли.

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Одесса Офис Генпрокурора
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