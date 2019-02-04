Uber запустив в Індії послугу замовлення човнів

Сервіс Uber Boat було запущено як пілотний проект

Компания Uber запустила услугу перевозки на лодках в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на представителя компании.

Отныне пассажиры смогут путешествовать на лодках между тремя точками в городе.

"Компания-перевозчик запустила сервис Uber Boat в индийской финансовой столице Мумбаи в воскресенье", - говорится в сообщении.

Стартовая цена для судов, которые рассчитаны на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а лодки до 10 мест - 132 доллара за поездку. В то же время компания бронюватиме лодки в случае заказа всего судна сразу.

По словам спикера, сервис Uber Boat был запущен как пилотный проект, но в течение следующих недель он будет расширяться.

Напомним, в Мадриде и Барселоне продолжается забастовка таксистов в знак протеста против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify.

До этого Хозяйственный суд Брюсселя (Бельгия) запретил работу американского сервиса Uberв городе.

Верховный суд Дании обязал четырех водителя Uber выплатить штрафы за незаконную деятельность. Один из водителей был оштрафован на 486,500 датских крон (78,060 долларов).