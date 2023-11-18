УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно

Кто может получить статус УБД во время войны

военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления Государственной охраны Украины, Госспецсвязи;

полицейские;

лица рядового, начальствующего состава ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

сотрудники Службы судебной системы;

лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны, принимали участие в осуществлении мероприятия для обороны Украины.

УБД для добровольцев

Минветеранов отмечает, что человек, присоединившийся к Силам обороны добровольно, должен быть официально оформлен в воинской части как военнослужащий.

Отмечается, что законодательством не предусмотрено получение статуса участника боевых действий для тех, кто добровольно участвовал в боях после 25 марта 2022 года.

Как оформить УБД

Для получения статуса боевых действий командиры воинских частей и других подразделений в течение 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм должны предоставить на рассмотрение ведомственной комиссии справку №14 (по постановлению Кабмина от 20 августа 2014).

Такие комиссии действуют при Минобороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других органах. Если командир не предоставит справку, военный самостоятельно может обратиться к комиссии.

Как документы нужны

Освободившееся со службы человек должен предоставить военкомату такие документы:

заявление о рассмотрении вопроса о получении статуса УБД;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии паспорта, идентификационный код;

два цветных фото.

Напомним, в Украине собираются упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Рада в первом чтении поддержала законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВЛК.

Добавим, что Минздрав сократил сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь на медосмотр есть четыре дня.