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УАФ наказала "Шахтер" и "Днепр-1" за побоище на финише сезона УПЛ

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Киев, Пятница 07 июля 2023 10:19
УАФ наказала "Шахтер" и "Днепр-1" за побоище на финише сезона УПЛ Фото: Екатерина Монзуль раздала 6 красных карточек после драки (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала восьмерых футболистов донецкого "Шахтера" и "Днепра-1" за массовую драку в 29-м туре украинской Премьер-лиги сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации определился с наказаниями для отечественных грандов за неподобающее поведение в очном противостоянии. "Горняков" и "спортклубовцев" ждут длительные баны и денежные штрафы.

КДК УАФ отстранил четырех исполнителей "Шахтера". Защитники Ярослав Ракицкий и Виктор Корниенко получили по 4 матча дисквалификации, хавбек Егор Назарина – 3, а вратарь Анатолий Трубин – 2 поединка бана и еще два условно. На 4 матча дисквалифицированы защитник "Днепра-1" Виталий Федорив и его одноклубник Алексей Гуцуляк.

Наказаны и двое легионеров. Коста-риканец Рональд Матаррита и бразилец Жоау Пеглоу получили те же 4 поединка бана. Однако оба иностранца покинули "Днепр-1" после сезона 2022/23.

Все футболисты уже отбыли один матч дисквалификаций, пропустив 30 тур Премьер-лиги предыдущего сезона. Кроме того, ассоциация обязала оба клуба заплатить по 500 тысяч гривен штрафа. Эти средства передадут благотворительной платформе UNITED24.

Кулачные бои на газоне "Арены Львов" вспыхнули в добавленное время. Назарина у боковой линии жестко сыграл против Пеглоу, а тот вскочил на ноги и решил выяснить отношения с обидчиком. Постепенно конфликт перерос в массовую драку с участием футболистов и персонала "Шахтера" и "Днепра-1".

К слову, ранее УПЛ обнародовала календарь матчей на грядущий сезон.

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