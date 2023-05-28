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"Днепр-1" устроил кулачные бои с "Шахтером" в добавленное время встречи УПЛ: видео

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Львов, Воскресенье 28 мая 2023 17:50
"Днепр-1" устроил кулачные бои с "Шахтером" в добавленное время встречи УПЛ: видео Фото: "Золотой" матч УПЛ завершился столкновениями (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

В центральном матче 29-го тура отечественной Премьер-лиги "Днепр-1" в очередной раз продемонстрировал, что до сих пор не научился принимать поражение. Подопечные Александра Кучера спровоцировали большую потасовку с донецким "Шахтером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports УПЛ.

На второй добавленной арбитром минуте у боковой линии Назарина жестко сыграл в подкате против Пеглоу. Бразилец отреагировал бурно. Они вместе с партнером по команде набросились на хавбека "Шахтера" и спровоцировали грандиозную драку.

Участие в нескольких столкновениях в течение почти пяти минут приняли участие полевые игроки, вратари, запасные футболисты и персонал обеих команд. Ветерану "горняков" Ракицкому рассекли бровь, кто-то из днепровцев в хаосе оказался на газоне.

По итогам потасовки арбитр Монзуль удалила Назарину, Пеглоу, кипера "Шахтера" Трубина и запасного "Днепра-1" Федорива. Раненый Ракицкий занял место в воротах, поскольку доступных замен у "горняков" больше не было. Скорее всего, серией инцидентов заинтересуется контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Кулачные бои не изменили итоги и матча, и сезона. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, поскольку тепер недосягаем для конкурентов за тур до конца первенства. В свою очередь "Днепр-1" еще должен выиграть у "Зари" заочное противостояние за серебряные награды.

К слову, ранее "Ворскла" забрала призы тренеру и футболисту тура после победы над "Днепром-1".

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