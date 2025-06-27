"У них задача": эксперт объяснил, на что рассчитывает Россия в течение кампании летом

Россия делает ставку на то, чтобы прорвать украинский фронт до осени. Россияне выбрали несколько направлений, на которых пытаются достичь каких-то "обозримых" результатов. Пока получается это у них очень плохо.

По словам Самуся, оккупанты планируют до осени прорвать фронт в любом месте, чтобы получить возможность достичь чего-то большего, чем медленное продвижение. С этой целью оккупанты выбрали несколько направлений.

На Сумском направлении россияне смогли немного продвинуться на территорию Украины. Но главное давление сейчас на Донбассе - оккупанты не оставляют попытки оккупировать Покровск, зайти на Днепропетровщину и выйти на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Сумское направление: задачи россиян

На границе с Сумской областью, отметил эксперт, ситуация очень схожа с той, что сложилась в мае прошлого года на Харьковщине. Как и в случае с Волчанском, оккупанты зашли на восемь километров на глубину 10-километровым фронтом, после чего российское наступление забуксовало.

Россияне уже понесли большие потери в попытках продвинуться вперед. Но даже несмотря на это они будут продолжать штурмовые действия, поскольку российское высшее командование требует от подчиненных продвижения и побед. Минимальная задача россиян на этом направлении - выйти на позиции, с которых можно уверенно обстреливать Сумы.

"Там около 50 тысяч войск российских, давят, чтобы все же была реализована минимальная задача. Это выйти на минимальную дистанцию до города Сумы, чтобы потом терроризировать прямыми ударами артиллерии и постоянно разрушать город, не используя дорогие баллистические ракеты, терроризировать местное население, создавать иллюзию, что там жить уже нельзя и Украина отступает", - пояснил Самусь.

Донецкое направление: ситуация

Донбасс остается для россиян основным направлением удара. Они реализуют здесь несколько тактических и стратегических задач:

Дожать Покровск;

Выйти на административную границу с Днепропетровской областью;

Выйти в агломерацию Константиновка - Славянск - Краматорск;

Оккупировать Донецкую область в пределах ее административных границ.

Попытки выйти на админграницу Днепропетровщины имеют больше пропагандистскую цель, чем тактическую: россияне хотят заявить, что они, мол, "вошли" в еще одну область.

"Но эта история тоже растянулась уже буквально на несколько месяцев. Даже же западная пресса несколько раз анонсировала заход россиян в Днепропетровскую область. Потом оказывалось, что это были ДРГ или отдельные группы противника, которые потом были уничтожены и на этом все заканчивалось", - напомнил Самусь.

Основными направлениями для врага остаются Покровский и Краматорско-Славянский. Несмотря на все потери россияне продолжают там давить. На этом направлении сосредоточено более 110 тысяч единиц живой силы оккупантов.

Не поддаваться манипуляциям

Поскольку Покровское направление одно из главных, вполне очевидно, что там есть сильное давление россиян. Ситуация с двумя населенными пунктами на Покровском направлении, которые россияне смогли оккупировать после пяти месяцев демонстрирует, что ситуация больше контролируемая, чем нет.

"Однако украинское командование контролирует ситуацию... То есть это опять же говорит, сыпется фронт или не сыпется, что огромная российская машина за 5 месяцев оккупировала эти два села", - добавил Самусь.

То есть, не нужно поддаваться на манипуляции в первую очередь со стороны западных СМИ, которые начали писать, что фронт, мол, разваливается.

"Это не то, как писала буквально неделю назад западная пресса, что все провалено, все рушится и так далее. Опять же, статья была манипулятивная. И то, что мы видим сейчас, нет того прорыва", - резюмировал он.