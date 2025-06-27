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Более 100 тысяч российских солдат: Сырский назвал самый горячий участок фронта

Украина, Пятница 27 июня 2025 13:38
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Более 100 тысяч российских солдат: Сырский назвал самый горячий участок фронта Фото: Александр Сырский (CinCAFofUkraine)
Автор: Александр Белоус

Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны. Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Именно на этом направлении россияне создавали наиболее многочисленную группировку - около 111 тысяч личного состава", - написал он.

По его словам, противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области.

"Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить пресловутую "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе", - добавил он.

Как отметил Сырский, особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. "Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Поездка на фронт

Сирский побывал в рабочей поездке на Покровском направлении, где пообщался с нашими воинами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны.

"Провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые мужественно сдерживают и уничтожают врага. Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач", - добавил он.

Российское наступление

По информации Washington Post, этим летом Россия осуществит масштабное наступление на восточную часть Донецкой области Украины, которую она пытается захватить с начала войны.

Кроме того, Кремль планирует провести менее масштабные атаки вдоль границы северо-восточной Сумской и Харьковской областей Украины, чтобы усилить давление на и без того перегруженные передовые войска Украины.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны остановили продвижение врага в Сумской области.

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