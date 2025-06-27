"У них завдання": експерт пояснив, на що розраховує Росія протягом кампанії влітку

Росія робить ставку на те, щоб прорвати український фронт до осені. Росіяни обрали кілька напрямків, на яких намагаються досягти якихось "осяжних" результатів. Поки що виходить це в них дуже погано.

За словами Самуся, окупанти планують до осені прорвати фронт у будь-якому місці, щоб отримати можливість досягти чогось більшого за повільне просування. З цією метою окупанти обрали кілька напрямків.

На Сумському напрямку росіяни змогли трохи просунутися на територію України. Але головний тиск зараз на Донбасі - окупанти не полишають спроби окупувати Покровськ, зайти на Дніпропетровщину та вийти до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

Сумський напрямок: завдання росіян

На кордоні із Сумщиною, зазначив експерт, ситуація дуже схожа з тою, що склалася у травні минулого року на Харківщині. Як і у випадку з Вовчанськом, окупанти зайшли на вісім кілометрів на глибину 10-кілометровим фронтом, після чого російський наступ забуксував.

Росіяни вже зазнали великих втрат у спробах просунутися вперед. Але навіть попри це вони продовжуватимуть штурмові дії, оскільки російське вище командування вимагає від підлеглих просування та перемог. Мінімальна задача росіян на цьому напрямку - вийти на позиції, з яких можна впевнено обстрілювати Суми.

"Там близько 50 тисяч військ російських, тиснуть, щоб все ж таки була реалізована мінімальна задача. Це вийти на мінімальну дистанцію до міста Суми, щоб потім тероризувати прямими ударами артилерії та постійно руйнувати місто, не використовуючи дорогі балістичні ракети, тероризувати місцеве населення, створювати ілюзію, що там жити вже не можна й Україна відступає", - пояснив Самусь.

Донецький напрямок: ситуація

Донбас залишається для росіян основним напрямком удару. Вони реалізують тут кілька тактичних та стратегічних завдань:

Дотиснути Покровськ;

Вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю;

Вийти в агломерацію Костянтинівка - Слов'янськ - Краматорськ;

Окупувати Донецьку область в межах її адміністративних кордонів.

Спроби вийти на адмінкордон Дніпропетровщини мають більше пропагандистську мету, аніж тактичну: росіяни хочуть заявити, що вони, мовляв, "увійшли" до ще однієї області.

"Але ця історія теж розтягнулася вже буквально на кілька місяців. Навіть же західна преса кілька разів анонсувала захід росіян в Дніпропетровську область. Потім виявлялося, що це були ДРГ або окремі групи противника, які потім були знищені й на цьому все закінчувалося", - нагадав Самусь.

Основними напрямками для ворога залишаються Покровський та Краматорсько-Слов'янський. Попри всі втрати росіяни продовжують там тиснути. На цьому напрямку зосереджено понад 110 тисяч одиниць живої сили окупантів.

Не піддаватися маніпуляціям

Оскільки Покровський напрямок один з головних, цілком очевидно, що там є сильний тиск росіян. Ситуація з двома населеними пунктами на Покровському напрямку, які росіяни змогли окупувати після п'яти місяців демонструє, що ситуація більше контрольована, ніж ні.

"Однак українське командування контролює ситуацію... Тобто це знову ж таки говорить, сиплеться фронт чи не сиплеться, що величезна російська машина за 5 місяців окупувала ці два села", - додав Самусь.

Тобто, не потрібно піддаватися на маніпуляції в першу чергу з боку західних ЗМІ, які почали писати, що фронт, мовляв, розвалюється.

"Це не те, як писала буквально тиждень тому західна преса, що все провалено, все валиться і так далі. Знову ж таки, стаття була маніпулятивна. І те, що ми бачимо зараз, немає того прориву", - резюмував він.