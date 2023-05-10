В Twitter появится функция звонков и видеочат

В прошлом году компания объявила о плане "Twitter 2.0 The Everything App", который, по словам исполнительного директора, будет иметь такие функции, как зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность проводить платежи. 9 мая, Илон Маск анонсировал появление таких функций, как видеочат и звонки.

"Вскоре появится голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - заявил Маск.

Отмечается, что функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta: Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.

Маск сказал, что версия зашифрованных прямых сообщений будет доступна в Twitter, начиная со среды.