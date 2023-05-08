ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Twitter будет удалять учетные записи неактивных пользователей

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 23:06
Twitter будет удалять учетные записи неактивных пользователей Фото: Twitter будет удалять учетные записи неактивных пользователей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соцсеть Twitter будет удалять учетные записи, которые не были активны в течение нескольких лет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил владелец Twitter Илон Маск.

"Мы очищаем аккаунты, в которых не было никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите падение количества ваших подписчиков", - написал Маск.

Отвечая на вопросы пользователей соцсети он также отметил, что очистка освободит имена, которые использовали в этих аккаунтах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Отныне организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.

Также ранее мы писали, что для пользователей Twitter Blue в США запустили поддержку твитов длиной до 10 тысяч символов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне