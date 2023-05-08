Twitter будет удалять учетные записи неактивных пользователей

Соцсеть Twitter будет удалять учетные записи, которые не были активны в течение нескольких лет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил владелец Twitter Илон Маск.

"Мы очищаем аккаунты, в которых не было никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите падение количества ваших подписчиков", - написал Маск. Отвечая на вопросы пользователей соцсети он также отметил, что очистка освободит имена, которые использовали в этих аккаунтах.