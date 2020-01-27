У Путіна спростували зміну стратегії щодо України

Інформація про зміну стратегії Кремля щодо України, яка призвела до чуток про можливу відставку помічника президента Росії Владислава Суркова, не відповідає дійсності. Це випливає з заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

Зокрема, Пєсков прокоментував інформацію про те, що Кремль узяв курс на зближення з Україною.

"Ні про яку зміну мови йти не може. Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. Глава держави неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що Сурков де-факто залишається помічником Путіна. Зазначимо, Сурков є ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік, у тому числі так званих "ЛДНР".

Раніше президент РФ Володимир Путін після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель запропонував записати особливий статус Донбасу до Конституції України.

"Продовження закону про особливий статус Донбасу - це хороший крок у правильному напрямку, але закон має стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угодах", - заявив він.