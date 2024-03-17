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В Перми женщина взорвала петарду на избирательном участке

Иллюстративное фото: в Перми в РФ произошел взрыв на избирательном участке (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Пермь на избирательном участке, расположенном в здании Дома культуры, женщина взорвала петарду, в результате чего получила травмы. В здании после инцидента была произведена эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По данным пропагандистских медиа, взрыв на территории избирательного участка устроила 64-летняя женщина.

Предварительно она принесла петарду с собой в здание БК в пакете, охранник ее пропустил. Дальше жительница Перми вошла в туалет и взорвала петарду там.

Также российская пресса пишет, что женщине в результате взрыва оторвало руку, она была госпитализирована.

Тем временем с самого избирательного участка эвакуировали около 50 человек.

Выборы в России

Напомним, на территории РФ "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как ранее писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Добавим, что сегодня, 17 марта, в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России - там открыли избирательный участок для голосования.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в матариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

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ПермьВыборы в России