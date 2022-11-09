"В ближайшие сроки": Арестович дал прогноз по освобождению Херсона

Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Это зависит от такого количества факторов, которые пока никто не может просчитать. Мы не знаем замыслов российского командования", - заявил Арестович.

По его словам, единственное, что мы можем констатировать рано или поздно, с потерями или без, Херсон ВСУ берут в ближайшие сроки. Арестович объясняет, что это может занять 2-3 недели, может быть и 5-7 дней, может быть и больше.

"Сил и средств, чтобы вести бои и удерживать Херсон, им хватает", - добавил Арестович.