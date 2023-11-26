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"У нас три цели в этой войне": Нетаньяху впервые посетил военных в Секторе Газа

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала войны посетил войска на севере Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, и в конце концов мы вернем их всех", - заявил он. 

При этом Нетаньяху добавил, что у Израиля три цели в войне против ХАМАСа. 

"У нас три цели в этой войне: уничтожение ХАМАСа, возвращение всех наших заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не стала угрозой для государства Израиль. Мы будем идти до конца, до победы. Ничто не остановит нас, и мы убеждены, что у нас есть сила, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы их достигнем", - заявил премьер. 

Нетаньяху также посетил один из туннелей ХАМАС, обнаруженных израильскими войсками.

Вместе с ним в поездке участвовали глава его администрации Цахи Браверман, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, его военный секретарь генерал-майор Ави Гиль и заместитель начальника штаба ЦАХАЛа генерал-майор Амир Барам.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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НетаньяхуИзраильСектор Газа