"Есть инструменты": в ЕС уверены, что финансирование Украины будет несмотря на вето Венгрии

В Европейском союзе уверены, что Украина получит финансовую помощь, несмотря на венгерское вето. Поскольку блок имеет различные инструменты решения вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля и Financial Times.
Как отмечает издание,
"Просмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами - включая поддержку для Украины, миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияние на национальные бюджеты, были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран", - отметил Мишель.
Он сообщил, что к решению данного вопроса вернутся в начале следующего года.
"У нас есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - сказал Мишель.
Напомним, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины, но еще вернется к обсуждению вопроса, о чем в частности сообщил и премьер Венгрии Виктор Орбан в своем профиле в соцсети Twitter.
Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны были бы принять все страны. Однако Орбан, которого связывают тесные связи с Кремлем, наложил вето.
Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.
Также мы сообщали, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" касательно бюджета по многолетней финансовой программе.
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