"Есть инструменты": в ЕС уверены, что финансирование Украины будет несмотря на вето Венгрии

Как отмечает издание,

"Просмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами - включая поддержку для Украины, миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияние на национальные бюджеты, были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран", - отметил Мишель.

Он сообщил, что к решению данного вопроса вернутся в начале следующего года.

"У нас есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - сказал Мишель.

Напомним, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины, но еще вернется к обсуждению вопроса, о чем в частности сообщил и премьер Венгрии Виктор Орбан в своем профиле в соцсети Twitter.