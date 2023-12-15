RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Есть инструменты": в ЕС уверены, что финансирование Украины будет несмотря на вето Венгрии

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Европейском союзе уверены, что Украина получит финансовую помощь, несмотря на венгерское вето. Поскольку блок имеет различные инструменты решения вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля и Financial Times.

Как отмечает издание,

"Просмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами - включая поддержку для Украины, миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияние на национальные бюджеты, были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран", - отметил Мишель.

Он сообщил, что к решению данного вопроса вернутся в начале следующего года.

"У нас есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - сказал Мишель.

Напомним, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины, но еще вернется к обсуждению вопроса, о чем в частности сообщил и премьер Венгрии Виктор Орбан в своем профиле в соцсети Twitter.

Помощь Украине от ЕС

Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны были бы принять все страны. Однако Орбан, которого связывают тесные связи с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" касательно бюджета по многолетней финансовой программе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет ЕвропыПомощь УкраинеШарль Мишель