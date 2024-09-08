Шольц заявил, что настал момент для дискуссий о завершении войны в Украине

Германия постарается делать все для поддержки Украины. Уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.

По словам Шольца, немецкое правительство выполнит все задачи, которые сейчас поставлены на карту. Канцлер заявил, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, однако некоторые граждане не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас", - сказал он.

Шольц также заявил, что выступает за участие России во втором саммите мира.