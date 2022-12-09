В Луганской области заканчиваются лекарства, их получают только оккупанты, - ОВА

"Стала известна еще одна составляющая ситуации, которая произошла, кроме переустройства коечного фонда под нужды раненых боевиков. В медучреждениях заканчивается запас лекарств - оккупационные власти игнорируют этот вопрос", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, все, что завозится из России - идет на нужды оккупантов.

"Так же, как и персонал, который подвезли из регионов России якобы для помощи. Занимаются эти гастролеры исключительно здоровьем боевиков. Местное население остается ни с чем", - говорится в сообщении.

Между тем, россияне продолжают внедрение принудительной паспортизации.

"Понятно, что первые на очереди - бюджетники и пенсионеры, которым просто угрожают оставить без денег", - сообщили в ОВА.

Среди других - дополнительное давление оккупантов на медиков.

"Их поставили перед выбором - получить бумажку или уволиться. Чтобы восстановить утраченные регистрационные документы на авто, заменить регистрационные знаки, водительские удостоверения - тоже надо предъявить паспорт РФ. Когда он не нужен? Во время принудительной мобилизации", - добавляют в ОВА.

Напомним, ранее стало известно о том, что россияне на временно оккупированной территории Луганской области производят мобилизацию врачей.

Кроме того, мы писали, что больницы оккупированного Луганска заполнены ранеными оккупантами.

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