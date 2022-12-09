У Луганській області закінчуються ліки, їх отримують лише окупанти, - ОВА

"Стала відомою ще одна складова ситуації, що сталася, крім переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків. У медзакладах закінчується запас ліків - окупаційна влада ігнорує це питання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, все, що завозиться з Росії - спрямовується на потреби окупантів.

"Так само, як і персонал, який підвезли з регіонів Росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим", - зазначено в повідомленні.

Тим часом росіяни продовжують впровадження примусової паспортизації.

"Зрозуміло, що перші на черзі - бюджетники та пенсіонери, яким просто погрожують залишити без грошей", - повідомили в ОВА.

Серед інших - додатковий тиск здійснюється на медиків.

"Їх поставили перед вибором - отримати папірець або звільнитися. Аби відновити втрачені реєстраційні документи на авто, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія - теж треба пред’явити паспорт РФ. Коли він не потрібен? Під час примусової мобілізації", - додають в ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області проводять мобілізацію лікарів.

Додамо, також ми писали, що лікарні окупованого Луганська заповнені пораненими окупантами.

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