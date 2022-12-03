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"В кусты не прячемся". Лукашенко сделал очередное циничное заявление о войне в Украине

Фото: Александр Лукашенко, лидер белорусского режима (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".

"Все, что белорусы по открытому реальному договору должны сделать, мы сделаем, вы в этом не сомневайтесь. Мы в кусты не прячемся, мы откровенно заявили свою позицию - ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", - заявил Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Он также обвинил Украину в том, что она якобы готовилась к войне, и "Беларусь и Россия ни в чем не виноваты".

Диктатор добавил, что обе страны "серьезно подошли" к подготовке российских и белорусских солдат на территории РБ.

"И наши, и ваши офицеры готовят ребят и белорусских, и россиян для того, чтобы в случае необходимости наши защитники Союзного государства смогли отразить любую агрессию с этой территории… Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся, все об этом знают вокруг, мы это не прятали", - рассказал Лукашенко.

Он отметил, что РФ и Беларусь якобы “никого не хотят пугать” в регионе и если соседние страны хотят мирно жить - то “они к этому готовы”.

"Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится", - заявил диктатор.

Напомним, ранее Лукашенко выдумал противника и заявлял, что его стране якобы "удается его сдерживать".

Также мы писали, что Лукашенко пригрозил Украине полным уничтожением.

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