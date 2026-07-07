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"У Китая свои бенефиты": Буданов о том, может ли Пекин заставить Путина прекратить войну

11:27 07.07.2026 Вт
2 мин
Такая вероятность существует, однако есть нюанс
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
Фото: Кирилл Буданов, глава ОПУ (Getty Images)

Китай действительно способен заставить российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины. Однако Пекин заинтересован в том, чтобы боевые действия продолжались.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По убеждению главы ОПУ, только скоординированная работа Украины и ее союзников - прежде всего США - способна положить конец российской войне.

Буданов добавил, что Европа в этом процессе сейчас на втором плане, поскольку ее мнение для России не столь важно. Несмотря на это, от Брюсселя до сих пор очень многое зависит.

На этом фоне глава Офиса президента оценил способность Китая завершить войну.

"Китай - да, но у Китая свои, скажем так, бенефиты от этого. Поэтому Китай и так выражает свою официальную позицию, и хорошо, что она такая, какая есть, потому что могло быть совсем иначе", - заявил Буданов.

По словам главы ОПУ, было бы гораздо хуже, если бы Пекин выбрал откровенно пророссийскую позицию.

Для Украины это стало бы проблемой, причем очень серьезной - со всеми вытекающими последствиями.

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