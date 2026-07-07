Что такое "дух Анкориджа", о котором постоянно упоминают россияне: объяснение Буданова

Для России "дух Анкориджа" - это собственная интерпретация того, что произошле на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина .

По словам главы ОПУ, у России и США разная интерпретация событий в Анкоридже.

Так, Кремль верит в то, что он обычно называет "3 плюс 2".

"Три - это Автономная Республика Крым, Донецкая, Луганская область. Плюс две - это части Херсонской, Запорожской области, которые сейчас под их контролем. То есть завершение войны на таких условиях, признание всеми полного суверенитета Российской Федерации на этой территории. Вот это и есть "дух Анкориджа". Такой смысл россияне вкладывают в этот термин", - заявил Буданов.

Он также добавил, что есть множество других шагов. Но в том, что касается Украины, - речь именно об этом.

"Все понимают, что это для нас неприемлемо", - подчеркнул глава ОПУ.