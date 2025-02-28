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В Киеве полиция проводит обыски четырех фармзаводов: детали

Фото: в Киеве полиция проводит обыски четырех фармзаводов (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Правоохранители проводят обыски на четырех предприятиях Киева. Они специализируются на производстве лекарственных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным источников РБК-Украина, речь о фармацевтических предприятиях "Дарница" и "Фармак".

Как уточнили в полиции, по указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений.

"Более подробная информация позже", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля этого года правоохранители сообщили, что они разоблачили коррупционную схему в Киевском городском совете. В ней, в частности, участвовали действующие и бывшие депутаты горсовета.

По информации источников РБК-Украина, фигурантами были заместитель главы КГГА Петр Оленич, депутаты Киевского горсовета, в частности, глава комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко. При этом организатором был экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий.

Сегодня стало известно, что заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич будет уволен с должности. Ранее суд избрал ему меру пресечения с возможностью залога.

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